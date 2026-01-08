Albüm: Venezuela'nın Başkenti Karakas'ta Maduro'ya Destek Mitingi Düzenlendi
KARAKAS, 8 Ocak (Xinhua) -- Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çarşamba günü düzenlenen mitingde göstericiler, ulusal egemenliğin savunulması çağrısında bulunarak, ABD hükümetinden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin serbest bırakılmasını talep etti.
Kaynak: Xinhua / Güncel