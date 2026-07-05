Venezuelalı veterinerler depremde arama kurtarmada hayati rol oynayan köpeklere sağlık hizmeti sunuyor

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından gönüllü veterinerler hem enkazdan çıkarılan hayvanlara hem de arama kurtarma ekiplerinin hayati öneme sahip "can dostlarına" sağlık hizmeti sunuyor.

Gönüllü veterinerlerden Andre Anyorga, yabancı arama kurtarma ekiplerinin kaldığı La Guaira Limanı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 kişilik bir ekiple çalıştıklarını söyledi.

Ekipteki 2 veterinerin ülkenin doğusundan geldiğini söyleyen Anyorga, "Misyonumuz, burada La Guaira'da meydana gelen depremden etkilenen veya kurtarılan evcil hayvanlarla ilgilenmek. Burada meydana gelen depremden etkilenen evcil hayvanlara birinci basamak sağlık hizmeti sunuyoruz. Ayrıca, bizden gönüllü olarak destek talep eden farklı uluslararası ekiplerin arama-kurtarma köpeklerine de burada yardım sağlıyoruz." diye konuştu.

Anyorga, Türk arama kurtarma ekiplerine de yardım ettiklerini belirterek "Türk ekibinden sadece bir hayvana müdahale ettik, ön patilerinden birinde kesik vardı. Daha büyük bir sorun da yaşamadı." dedi.

İnsani yardım malzemesi de dağıttıklarını söyleyen Anyorga, "Şu ana kadar yaklaşık 70 hayvana yardım ettik. Ayrıca insanlar için insani yardım malzemeleri ve gıda da dağıttık." ifadelerini kullandı.

Anyorga, şöyle devam etti:

"Evcil hayvanlar için mama dağıtımı da yaptık çünkü depremden sonra çok sayıda hayvan kayboldu, enkaz altından günler sonra çıkarılan ve evlerini kaybettikleri için maması olmayan evcil hayvanlar vardı. Bu yüzden onlara da bu konuda yardımcı oluyoruz."

Venezuelalı veterinerler Türk ekibinin köpeğine de yardım etti

Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu (DAK) Veteriner Uzman Çavuş Sinan Daleğmez de çalışmalar sırasında arama kurtarma köpeklerinin yaralandığını anlattı.

Daleğmez, arama köpeği eğitici personeli olduğunu belirterek "Köpeğimin ismi Herif. Belçika Malinois, 5 yaşında. Venezuela'ya geldiğimiz günün akşamı itibarıyla arama kurtarma faaliyetlerine başladık. Görev almış olduğumuz, 14 katlı bina enkazında çalıştık." diye konuştu.

Venezuela'da 24 saat esasına göre ekiplere bölünüp arama kurtarma faaliyetleri yaptıklarını aktaran Daleğmez, "Son olarak aramış olduğumuz enkaz devasa boyuttaydı. Köpeğimle çok zorlandık. Enkaza çıkarken köpeğim ayağını parçaladı ama aramasına azimle devam etti." dedi.

Daleğmez, "İlgili veteriner hekimlere ulaşılıp köpeğimin tedavisine başlandı. Buradan veterinerlere çok teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldular bize, sağ olsunlar. Bize verilen görevlere sonuna kadar hazırız." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Venezuela Enformasyon Bakanlığı verilerine göre, depremde en az 2 bin 954 kişi hayatını kaybetmiş, 16 bin 592 kişi yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği bildirilmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.