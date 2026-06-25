Venezuela'da 7.5 Büyüklüğünde Deprem: 32 Ölü, 700 Yaralı

(ANKARA) - Venezuela'da dün akşam bir dakikadan kısa arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, şu ana kadar en az 32 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaklaşık 700 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, can kaybının artabileceğini ifade etti.

Rodriguez, başkent Karakas'ın kuzeyindeki La Guaira eyaletinin depremlerden en ağır etkilenen bölge olduğunu belirterek, eyaleti "felaket bölgesi" olarak nitelendirdi. Yaşananların "gerçek bir trajedi" olduğunu söyleyen Rodriguez, bölgede onlarca binanın çöktüğünü, mevcut can kaybı bilançosuna La Guaira'dan gelecek rakamların henüz dahil edilmediğini söyledi.

Caracas'ta çok sayıda bina hasar görürken, Chacao, Baruta ve San Bernardino ilçelerinde enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, bazı çöken binalardan hala yardım çağrıları geldiğini bildirirken, artçı sarsıntı riski nedeniyle binlerce kişi geceyi sokaklarda ve geçici barınma alanlarında geçirdi.

ULUSLARARAS I YARD I M SEFERBERL İĞİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin arama kurtarma ekipleri, tıbbi malzeme ve insani yardım desteğini derhal Venezuela'ya göndereceğini açıkladı. El Salvador, 300 kurtarma görevlisi ile 50 ton ekipman ve yardım malzemesini sevke hazır olduğunu duyurdu. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un ve bir dizi Latin Amerika ülkesinin daha teknik yardım, arama-kurtarma ve sağlık personeli gönderilmesi talimatı verdiği bildirildi. Fransa, İspanya, Çin ve çok sayıda Latin Amerika ülkesi de dayanışma mesajları yayımladı.

Rodriguez ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a ve destek mesajı gönderen diğer liderlere teşekkür etti.

"1900'DEN BU YANA EN GÜÇLÜ DEPREM"

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 7,5 büyüklüğündeki depremin Venezuela'da 1900 yılından bu yana kaydedilen en güçlü sarsıntı olduğunu bildirdi. Kurum, ilk değerlendirmelerinde toplam can kaybının çok daha yüksek olabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA