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Albüm: Venezuela'da 7,1 ve 7,5 Büyüklüğünde İki Deprem: En Az 164 Ölü, 971 Yaralı

Albüm: Venezuela'da 7,1 ve 7,5 Büyüklüğünde İki Deprem: En Az 164 Ölü, 971 Yaralı
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Venezuela'da çarşamba gecesi kısa aralıklarla meydana gelen 7.1 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremde en az 164 kişi hayatını kaybetti, 971 kişi yaralandı. Başkent Karakas'a hizmet veren havalimanı kapatılırken, ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

KARAKAS, 25 Haziran (Xinhua) -- Venezuela'da çarşamba gecesi kısa aralıklarla meydana gelen iki büyük depremde en az 164 kişi hayatını kaybederken, 971 kişi yaralandı. Ülkede olağanüstü hal ilan edilirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremin ardından yaptığı ilk açıklamada, ülkenin orta kıyı şeridinde yer alan ve başkent Karakas'a hizmet veren Maiquetia Uluslararası Havalimanı'nın yapısal hasar nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin bildirdiğine göre, çarşamba günü yerel saatle 22.04'te başkent Karakas'ın yaklaşık 160 kilometre batısındaki Moron sahil kasabası yakınlarında yaklaşık bir dakika arayla 7,1 ve 7,5 büyüklüğünde ardışık iki deprem meydana geldi.

Kaynak: Xinhua
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