Venezuela'da Depremin 6. Gününde Enkazdan 3 Yaşındaki Bir Çocuk Kurtarıldı

KARAKAS, 1 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'da art arda yaşanan iki depremin ardından enkaz altında kalan 3 yaşındaki bir çocuk 6 gün sonra kurtarıldı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez salı günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Klieber Moran isimli çocuğun kıyı eyaleti La Guaira'daki bir enkazdan güvenli şekilde kurtarıldığını duyurdu.

Kurtarma operasyonunu Ürdün'den gelen ekibin gerçekleştirdiğini belirten Rodriguez, "Klieber'in hayata tutunması, halkımız için bir umut kaynağıdır" dedi. Kurtarılan çocuk, acil tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldı.

Depremden etkilenen yaklaşık 75.238 aileye ulaşıldığını kaydeden Rodriguez, bu kapsamda 3.300'den fazla yabancı kurtarma görevlisi ve 45 uluslararası heyetin 140 kurtarma köpeği, 49 destek aracı ve 700.000 tondan fazla insani yardım ile çalışmalara destek verdiğini belirtti.

Son resmi verilere göre, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde 1.943 kişi hayatını kaybederken, 10.000'den fazla kişi de yaralandı. Depremler büyük çapta maddi hasara da yol açtı.

Kaynak: Xinhua