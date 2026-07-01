Haberler

Venezuela'da Depremin 6. Gününde Enkazdan 3 Yaşındaki Bir Çocuk Kurtarıldı

Venezuela'da Depremin 6. Gününde Enkazdan 3 Yaşındaki Bir Çocuk Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde enkaz altında kalan 3 yaşındaki Klieber Moran, 6 gün sonra kurtarıldı. Depremlerde 1.943 kişi hayatını kaybetti, 10 binden fazla kişi yaralandı.

KARAKAS, 1 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'da art arda yaşanan iki depremin ardından enkaz altında kalan 3 yaşındaki bir çocuk 6 gün sonra kurtarıldı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez salı günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Klieber Moran isimli çocuğun kıyı eyaleti La Guaira'daki bir enkazdan güvenli şekilde kurtarıldığını duyurdu.

Kurtarma operasyonunu Ürdün'den gelen ekibin gerçekleştirdiğini belirten Rodriguez, "Klieber'in hayata tutunması, halkımız için bir umut kaynağıdır" dedi. Kurtarılan çocuk, acil tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldı.

Depremden etkilenen yaklaşık 75.238 aileye ulaşıldığını kaydeden Rodriguez, bu kapsamda 3.300'den fazla yabancı kurtarma görevlisi ve 45 uluslararası heyetin 140 kurtarma köpeği, 49 destek aracı ve 700.000 tondan fazla insani yardım ile çalışmalara destek verdiğini belirtti.

Son resmi verilere göre, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde 1.943 kişi hayatını kaybederken, 10.000'den fazla kişi de yaralandı. Depremler büyük çapta maddi hasara da yol açtı.

Kaynak: Xinhua
Rutte: Beni uykusuz bırakan en büyük tehdit Rusya

Türk ordusuna övgüler yağdırıp en çok korktuğu ülkeyi açıkladı
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor

Deprem etkisi yaratan kulis! CHP'nin kalesi AK Parti'ye geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı

Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! İddia büyük tepki çekmişti
Eşiyle arasındaki 48 santimlik boy farkı gündem oldu

Eşiyle verdiği poz olay yarattı
Türkiye'de satış rekorları kıran üründe kanser tehlikesi

Türkiye'de satış rekorları kıran üründe büyük tehlike
Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek

Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek
Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı

Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrenciye yapılana bir bakın
İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor

Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor