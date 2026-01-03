Venezuela Hükümeti ABD'nin "Askeri Saldırısını" Kınadı

KARAKAS, 3 Ocak (Xinhua) -- Venezuela cumartesi günü başkent Karakas'ta büyük patlamalar duyulması ve savaş uçaklarının görülmesinin ardından, ABD'nin "askeri saldırısını" kınadı.

Venezuela hükümeti, saldırının Karakas'ın yanı sıra Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletleri dahil en az dört eyaletteki sivil ve askeri noktaları hedef aldığını belirtti. Hükümet, ABD'nin bu eyleminin BM Antlaşması'nın açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Cumartesi günü yerel saatle 02.00 civarında Karakas'ta yüksek sesli patlamalar duyuldu ve alçaktan uçan uçaklar ile yükselen duman bulutları gözlemlendi. Haberlere göre, Karakas'ta bir askeri üs de dahil olmak üzere bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı.

Açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "tüm ulusal savunma planlarının uygulanmasını emrettiğini" ve "dış müdahale durumu" ilan ettiği vurgulandı.

Saldırıların başlamasından kısa süre sonra CBS Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs, ABD'li yetkililerin saldırıların Başkan Donald Trump'ın emriyle gerçekleştirildiğini söylediğini aktardı. FOX News de ABD'li yetkililerin bombardımanları doğruladığını bildirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro cumartesi günü Venezuela'daki saldırılar nedeniyle Amerikan Devletleri Örgütü ve BM'nin acilen toplanması çağrısında bulundu.

ABD, son aylarda uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Karayipler'de önemli bir askeri güç bulundurdu. USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve yaklaşık 15.000 askerden oluşan bu askeri varlığın büyük kısmı Venezuela kıyılarında konuşlandırılmıştı. Venezuela ise bu durumu, Karakas'ta rejim değişikliği sağlamaya yönelik açık bir girişim olarak nitelendirmişti.