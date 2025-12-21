Haberler

Venezuela, 2025 için hedeflenen günlük 1,2 milyon varil petrol üretimine ulaştı

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, bu yıl için öngörülen günlük 1,2 milyon varillik petrol üretim hedefine ABD'nin baskılarına rağmen ulaştıklarını açıkladı. Rodriguez, ülkenin petrol emekçilerinin olağanüstü çabalarıyla bu başarıyı elde ettiğini belirtti.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ülkesinin bu yıl için öngörülen günlük 1,2 milyon varillik petrol üretim hedefine, ABD'nin baskılarına rağmen ulaştığını bildirdi.

Rodriguez, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Üretken Bağımsızlık Planı" kapsamında 2026 yılı için yeni başarılara ulaşmayı istediklerini belirtti.

İsim vermeden, ABD'nin Karayipler'de ülkeye ait el koyduğu petrol tankerlerine tepki gösteren Rodriguez, 2025 için öngörülen günlük 1 milyon 200 bin varillik üretim hedefine ulaşıldığını aktardı.

Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlılıklarına işaret ederek, "Onurlu ve özgür kadınlar ile erkeklerden oluşan halkımızın alabileceği en güzel Noel hediyesi, emperyalist baskılar, düşmanlıklar ve Venezuelalıların insan haklarına yönelik yasa dışı uygulamalar karşısında duran ve bunları yenen petrol emekçilerimizin olağanüstü çabasıdır." ifadesini kullandı.

Venezuela'dan ticari gemiye el koyan ABD'ye tepki

Bu arada hükümet, ABD'nin Venezuela açıklarında ikinci bir ticari gemiyi durdurduğunu doğrulamasının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin söz konusu gemiye el koymasının bir kez daha "hırsızlık ve kaçırma" olarak nitelendirildiği belirtilerek, bu tür eylemlerin cezasız kalmayacağı ifade edildi.

Venezuela hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil olmak üzere tüm çok taraflı kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunacağını bildirdi.

"ABD hükümetinin sömürgeci uygulamalarla taleplerini dayatmaya çalıştığına" dikkat çekilen açıklamada, Caracas yönetiminin, sorumluların adalet ve tarih önünde hesap vermesini sağlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
