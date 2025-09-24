Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, Nilbar Güreş'in Eserlerine Ev Sahipliği Yapacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) koordinasyonunu üstlendiği "Venedik Bienali Türkiye Pavyonu", 9 Mayıs-22 Kasım 2026'da düzenlenecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştirilen pavyon, 61. Uluslararası Sanat Sergisi'nde şiirsel, eleştirel ve nükteli bir yaklaşımla farklı kültürel sembollere, toplumsal eşitsizliklere ve kimlik meselelerine odaklanan eserleriyle tanınan Nilbar Güreş'in sergisine ev sahipliği yapacak. Serginin küratörlüğünü Başak Doğa Temür üstlenecek.

Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'nda yer alacak sanatçı, sanat tarihçi ve akademisyen Dr. Ceren Özpınar, küratör, akademisyen ve yazar Chus Martinez, küratör Öykü Özsoy Sağnak ile küratör ve yazar Ulya Soley'den oluşan danışma kurulunun önerisiyle belirlendi.

Oy birliğiyle alınan karara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Nilbar Güreş'in toplumsal cinsiyet, kimlik, kültürel bellek gibi meseleleri zekice, empati duygusuyla, hassasiyetle ve çarpıcı bir görsel dille ele aldığı disiplinlerarası pratiği, heykel, enstalasyon ve resimden fotoğraf, kumaş, video ve performansa uzanıyor. Güreş'in hem şiirsel bir evren yaratan hem de hakim bakış açılarına meydan okuyan pratiği, ötekileştirilmiş topluluklara görünürlük kazandırırken Türkiye'nin karmaşık toplumsal dokusundaki köklerine de sıkı sıkıya bağlı kalıyor. 2026 yılında düzenlenecek 61. Venedik Sanat Bienali için küratör Koyo Kouoh, 'In Minor Keys' (Minör Tonlarda) başlığını seçti."

Nilbar Güreş hakkında

Güreş, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde tamamladı ve yüksek lisansını Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim ve grafik tasarımı üzerine yaptı. Ardından Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesinde sanat ve tekstil pedagojisi eğitimi aldı.

Avusturya Kültür ve Sanat Bakanlığının 2023 Üstün Sanatçı Ödülü ile onurlandırdığı ve araştırma bursu verdiği sanatçı, 2013 Hilde Goldschmidt Ödülü, 2014 Otto Mauer Ödülü, 5. Belvedere Contemporary'nin 2015 BC21 Sanat Ödülü, Londra Sanat Fuarı'nın 2018 De'Longhi Sanat Projeleri Sanatçı Ödülü ile 2021 Maud Mottier Ödülü'ne layık görüldü.

Güreş, 2012'de Avusturya Kültür ve Sanat Bakanlığının desteğiyle misafir sanatçı olarak New York'taki Uluslararası Stüdyo ve Küratoryal Program'a katıldı.

Serginin küratörlüğünü üstlenecek Başak Doğa Temür ise 2000'lerin başında İstanbul'da müzelerin, sanat mekanlarının ve farklı kültür-sanat projelerinin hayata geçtiği dönemde İstanbul Modern, santralistanbul ve Arter'in kuruluş süreçlerinde çeşitli görevler üstlendi.

Arter'de çalıştığı on yıl boyunca küratör ekibinde ve program kurulunda yer alan Temür, sergi koordinasyonu ve yönetiminde çalıştı, yayınlara ve yeni üretimlere katkıda bulundu. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Film ve Televizyon ile Görsel İletişim Tasarımı programlarında ders verdi.

Temür, ayrıca Venedik Bienali Türkiye Pavyonu Danışma Kurulu (2017–2019), CultureCIVIC: Kültür ve Sanat Destek Programı-Sanatsal Üretim Hibe Programı ve Berlin Senatosu Misafir Sanatçı Programı (İstanbul-Berlin Misafir Sanatçı Programı ön seçim jürisi) gibi kurul ve jürilerde görev aldı.