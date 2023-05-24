Veli Ağbaba: "Depremzedelerin Yanında Yer Alması Gerekenler, Kendi Afişlerini Belediyenin Cebinden Yaptılar, Bizim Afişlerimizi İse Yırttılar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da CHP afişlerine zarar verilmesine tepki göstererek, “İnsanlar çadırlarda kalırken, halen banyo yapamazken birileri halen belediyenin imkanları ile Erdoğan afişleri yapıyor. Kimin cebinden yapıyor? Bizim cebimizden yapıyor. Depreme yardım etmesi gerekenler, depremzedelerin yanında yer alması gerekenler, maalesef büyük bir şatafat ve israfla kendi afişlerini belediyenin cebinden yaptılar, bizim afişlerimizi ise yırttılar” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da CHP afişlerine zarar verilmesine tepki göstererek, "İnsanlar çadırlarda kalırken, halen banyo yapamazken birileri halen belediyenin imkanları ile Erdoğan afişleri yapıyor. Kimin cebinden yapıyor? Bizim cebimizden yapıyor. Depreme yardım etmesi gerekenler, depremzedelerin yanında yer alması gerekenler, maalesef büyük bir şatafat ve israfla kendi afişlerini belediyenin cebinden yaptılar, bizim afişlerimizi ise yırttılar" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Malatya ziyareti öncesinde CHP afişlerinin yırtılmasına tepki gösterdi. Ağbaba, bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değerli Malatyalılar; kendi paramızla, kendi bütçemizle Malatya'nın çeşitli yerlerine mütevazı afişler yaptırdık. Çok sayıda değil ancak dün Recep Tayyip Erdoğan Malatya'ya geleceği için saat 12'den itibaren afişlerimiz kesilerek paramparça edildi. Bu kötülük neden yapılır anlamak mümkün değil. Biz, bu afişleri Büyükşehir Belediyesi'nin parası ile yapmıyoruz; Yeşilyurt, Battalgazi Belediyesi'nin parası ile yapmıyoruz. Bu afişleri tamamen kendi paramızla yapıyoruz. Bu afişleri yırtanlar, Malatyalılar değil. Bunları yapanların organize bir ekip olduğunu biliyoruz. Bunları yapanları Malatya'nın vicdanına havale ediyorum. Nasıl bir tahammülsüzlük, nasıl bir vicdansızlıkla karşı karşıya kaldığımızı lütfen görün.

" MALATYALILARIN VİCDANINA BIRAKIYORUM"

Bir taraftan belediyenin imkanları kullanılarak her tarafa yapılan Recep Tayyip Erdoğan afişleri, diğer taraftan kendi paramızla mütevazı bir şekilde yaptırdığımız afişlerimizin yırtılması. Malatyalıların vicdanına bırakıyorum. Bu deprem döneminde bizler çadır için, yardım için, insanlara yardım için uğraşırken birileri ekmek sattı, su sattı. İnsanlar çadırlarda kalırken, halen banyo yapamazken birileri halen belediyenin imkanları ile Erdoğan afişleri yapıyor. Kimin cebinden yapıyor? Bizim cebimizden yapıyor. Depreme yardım etmesi gerekenler, depremzedelerin yanında yer alması gerekenler, maalesef büyük bir şatafat ve israfla kendi afişlerini belediyenin cebinden yaptılar, bizim afişlerimizi ise yırttılar."