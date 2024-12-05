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Vefat Eden Mehmet Şahin İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Vefat Eden Mehmet Şahin İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
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Kayseri'de kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden emekli Hava Savunma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Şahin, düzenlenen askeri cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürlüğü kameramanı Hakan Can Şahin'in vefat eden babası toprağa verildi.

Şahin'in babası emekli Hava Savunma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Şahin, Kayseri'de dün geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şahin için Yeşilhisar ilçesinde Cami Kebir'de düzenlenen askeri cenaze törenine, Şahin'in ailesi ve yakınları, Kaymakam Cüneyt Caner, Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Şahin, AA Kayseri Bölge Müdürü Önder Felek ve vatandaşlar katıldı.

Şahin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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