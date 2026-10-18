Vauk Dağı Geçidi'nde sonbahar renkleri sürücülere seyirlik manzara sunuyor

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Gümüşhane ile Bayburt arasındaki Vauk Dağı Geçidi'nde ağaçlar, sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına büründü.

Deniz seviyesinden bin 875 metre yükseklikte bulunan geçitteki ağaçlarda oluşan renkler ve yere dökülen sararmış yapraklar, hazan mevsiminin en güzel halini yansıtıyor.

Sonbahar renkleriyle güzel görüntüler oluşturan ağaçlar, güzergahı kullanan sürücülere seyirlik manzaralar sunuyor.

Bazı sürücüler, sonbahar renklerine bürünen doğayı fotoğraflamak için araçlarını durdurarak manzarayı görüntülüyor.

Kaynak: AA