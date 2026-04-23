Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Afrika turunu tamamladı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Afrika turunun son durağı Ekvator Ginesi'nden ayrıldı.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa 14. Leo'nun Afrika turunun son durağı olan Ekvator Ginesi'ndeki programlarını tamamlamasının ardından Malabo şehrinden ayrıldığı bildirildi.

Papa 14. Leo, 11 gün süren Afrika turu kapsamında Cezayir, Kamerun, Angola ve Ekvator Ginesi'ni ziyaret etti.

Tur kapsamında Papa, ziyaret ettiği ülkelerde devlet başkanlarına nezaket ziyaretlerinde bulunarak resmi temaslar gerçekleştirdi, açık hava ayinleri düzenledi ve yetimhane, huzurevi, hapishane gibi kurumları ziyaret ederek insanlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Özgür Özel ile görüşür müsünüz?' sorusuna net yanıt

Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe
İspanya’da tatbikatta büyük hata: 600 bin Euroluk zırhlı araç yere çakıldı

Paraşütün açılmaması Avrupa ülkesine pahalıya patladı

Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar'dan sert çıkış

Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar çıldırdı
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı

Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe
Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş

Saldırı anında, arkadaşları için yaptığı fedakarlık kahretti
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...

Osman Aşkın Bak'tan dikkat çeken sözler: Şampiyon Cimbom için...