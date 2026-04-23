Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Afrika turunu tamamladı

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa 14. Leo'nun Afrika turunun son durağı olan Ekvator Ginesi'ndeki programlarını tamamlamasının ardından Malabo şehrinden ayrıldığı bildirildi.

Papa 14. Leo, 11 gün süren Afrika turu kapsamında Cezayir, Kamerun, Angola ve Ekvator Ginesi'ni ziyaret etti.

Tur kapsamında Papa, ziyaret ettiği ülkelerde devlet başkanlarına nezaket ziyaretlerinde bulunarak resmi temaslar gerçekleştirdi, açık hava ayinleri düzenledi ve yetimhane, huzurevi, hapishane gibi kurumları ziyaret ederek insanlarla bir araya geldi.