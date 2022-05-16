Vatandaşlık Kazanan Rus Oligarklar TBMM Gündeminde. Özgür Özel, Oktay'a Sordu: '24 Şubat'tan Bu Yana Kaç Rus Türk Vatandaşı Oldu?'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından başka ülkelerdeki yatırımları dondurulan ya da yatırımlarına el konulan Rus oligarkların bir bölümünün yatırım yapmak için Türkiye'yi tercih ettiği ve bu yolla Türk vatandaşlığına hak kazandığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Özel, "Konut edinimi ya da başka yollarla Rusya – Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat 2022'den itibaren Türk vatandaşlığı hakkı kazanan Rusya Federasyonu vatandaşı sayısı kaçtır" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kamuoyunda sıkça gündem olan Türk vatandaşlığının 250-400 bin Amerikan doları ile konut alarak satıldığına yönelik eleştirileri TBMM gündemine taşıdı. Özel, Ukrayna savaşı sonrasında Rus oligarkların yatırım yapmak için Türkiye'yi tercih ettiği ve bu yolla Türk vatandaşlığına hak kazandığı iddialarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte 13 Mayıs'ta yapılan değişiklikle istisnai vatandaşlık verilmesi için satın alınması gerekene gayrimenkulün değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkartıldığını anımsatan Manisa Milletvekili Özgür Özel, ancak bu değişikliğin bir ay sonra, 13 Haziran'da yürürlüğe gireceğine işaret etti.

Özel, "Hal böyle olunca, 250 bin Amerikan doları ile konut alarak vatandaş olabileceklere iki ay ek süre tanınmıştır. Bu durum da tartışmalara neden olmuştur. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Mayıs günü düzenlediği basın toplantısında 25 bin 969 yabancı yatırımcının gerekli kriterleri sağlayarak vatandaşlık hakkı kazandığını açıklamıştır" dedi.

RUS OLİGARKLAR VE TÜRK VATANDAŞLIĞI

Ukrayna savaşı sonrasında AB ülekeleri ve ABD'nin yaptırım uygulayarak uçak-yat gibi taşıtlarına el koyduğu Rus oligarkların durumuna da önergede değinen Özel, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından başka ülkelerdeki yatırımları dondurulan ya da yatırımlarına el konulan Rus oligarkların bir bölümünün Türkiye ile yakın ilişkileri olduğu bilinmektedir. Rus oligarkların da bu gelişmelerin sonrasında yatırım yapmak için Türkiye'yi tercih ettiği ve bu yolla Türk vatandaşlığına hak kazandığı iddialar arasındadır" dedi.

"TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANAN RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞI SAYISI KAÇTIR?"

Özel, Oktay'dan şu soruların yanıtını istedi:

-Bu kapsamda konut edinimi yoluyla Türk vatandaşlığına hak kazanmak için gerekli 250 bin Amerikan dolarının 400 bin Amerikan dolarına çıkarılacağının açıklandığı 12 Nisan ile önergenin yanıtlandığı tarih arasında konut edinimi yoluyla Türk vatandaşlığına hak kazanan kişi sayısı kaçtır? Bu kişilerin uyruklarına göre dağılımı nedir? Bugüne kadar yatırım marifetiyle vatandaşlık hakkı kazananların uyruklarına göre dağılımı nedir? Konut edinimi yoluyla kaç kişi kaç konut alarak Türk vatandaşlığına hak kazanmıştır? Bu yolla sağlanan kaynak ne kadardır? Diğer yöntemlerle Türk vatandaşlığına hak kazananların vatandaş olmasıyla Türkiye'ye sağlanan kaynak ne kadardır? Konut edinimi ya da başka yollarla Rusya – Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat 2022'den itibaren Türk vatandaşlığı hakkı kazanan Rusya Federasyonu vatandaşı sayısı kaçtır? Bu kişiler hangi yollarla vatandaşlığa hak kazanmıştır?"