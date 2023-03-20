Vatandaşlar yanan çöp konteynerini dar sokaktan geçemeyen itfaiyeye götürdü

Bilecik İtfaiyesi ekiplerinin yolun dar olması ve park halindeki araçlar sebebiyle giremediği sokakta yanan çöp konteyneri, vatandaşlar tarafından itfaiye aracının bulunduğu noktaya taşındı.