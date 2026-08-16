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Kastamonu'da yaralı karaca tedavi sonrası doğaya salındı

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Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde vatandaşlarca bulunan yaralı karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tedavi edilerek doğal yaşam alanına bırakıldı. Bakan İbrahim Yumaklı, anı sosyal medyadan paylaştı.

Kastamonu'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Ağlı ilçesinde yol kenarında yaralı karaca bulan vatandaşlar, durumu Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, ilk müdahaleyi yaptıkları karacayı kent merkezine götürerek tedavi altına aldı.

Yaklaşık iki gün süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan karaca, ekiplerce doğal yaşam alanına bırakıldı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da karacanın doğaya bırakılma anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yumaklı, paylaşımında, "Kastamonu'da vatandaşlarımızın duyarlılığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimizin titiz bakım ve rehabilitasyon süreciyle iyileşen karaca, doğal yaşam alanına bırakıldı. Yaban hayatını korumaya, tabiatımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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