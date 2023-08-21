Vatandaşlar evden çıkmaya korkar oldu! Esenyurt'un yeni mafya çetesi: Başıboş köpekler

Başıboş sokak köpeği kabusu ülkemizi esir aldı. Art arda meydana gelen ısırma vakalarının ardından İstanbul Esenyur'ta ise vatandaşlar köpek sürüleri yüzünden dışarı çıkamaz oldu. Belediyeye isyan eden mahalleli, "Defalarca söyledik ilgilenen olmadı. İnsanlar sokaktan geçerken korkuyor." dedi.

İstanbul Esenyurt'ta kalabalık halde gezen sahipsiz köpekler mahalle sakinlerini ürkütüyor. Köpeklerin yoldan geçen vatandaşları defalarca ısırdığını belirten vatandaşlar, belediyeye ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a da isyan etti. Mahalle sakinlerinden Muzaffer Sazak, "Belediyeye defalarca söyledik ilgilenen olmadı. İnsanlar sokaktan geçerken korkuyor." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ YOLUNU DEĞİŞTİRİYOR

Mevlana Mahallesi Fatih Caddesi'nde yoldan geçenlere saldıran çok sayıda sahipsiz köpek nedeniyle bölge sakinleri zor anlar yaşıyor. Kaldırımda duran köpekleri gören bazı vatandaşlar yollarını değiştirmek zorunda kalıyor.

"BELEDİYEYE DEFALARCA SÖYLEDİK, İLGİLENEN OLMADI"

Mahalle sakinlerinden Muzaffer Sazak, hayvanları sevdiklerini ancak sokakta kalabalık halde gezen köpeklerden korktuklarını söyledi. Köpeklerin daha önce defalarca yoldan geçenleri ısırdığını kaydeden Sazak, "Belediyeye defalarca söyledik ilgilenen olmadı. İnsanlar sokaktan geçerken korkuyor." dedi.

"ADETA İSTİLA ETMİŞLER"

Bir başka mahalle sakini Ömer Balcı da geceleri köpekler çok havladığı için rahatsız olduklarını anlattı. Grup halinde gezen köpekler nedeniyle çok kişinin korktuğunu ifade eden Balcı, "Burayı adeta istila etmişler. 20-25 tane olabiliyorlar. İnsanlar sokakta yürürken korkuyor. Herkes bu durumdan rahatsız." diye konuştu. Bölgede çalışan esnaf da müşterilerinin sahipsiz köpekler nedeniyle iş yerlerine gelmekten çekindiklerini belirterek, yetkililerin sorunu çözmesini beklediklerini ifade etti.