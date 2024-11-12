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Vatan Partisi'ne Yeni İsimler Katıldı

Vatan Partisi'ne Yeni İsimler Katıldı
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partinin insan kaynağının önemine vurgu yaparak, müzisyen Ekrem Ataer ile yazar Ece Ataer'in partiye katılmasının iktidar mücadelesinde önemli bir adım olduğunu belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partilerin başarısında ve iktidar mücadelesinde insan kaynağının önemli olduğunu belirterek, "Ekrem Ataer ile Ece Ataer'in Vatan Partisinin öncü kadrolarına katılması bizim iktidar yürüyüşümüzde önemli bir olaydır." dedi.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen programda müzisyen ve yazar Ekrem Ataer ile yazar Ece Ataer'e parti rozeti Perinçek tarafından takıldı.

Perinçek, burada yaptığı konuşmada, yeni üyeliklerle güçlendiklerini söyledi.

Partilerine katılan yeni yüzlerin önemine değinen Perinçek, "Siyasi partilerin başarılarındaki en büyük etken insan kaynaklarıdır. Siyasal partilerin teorileri vardır ama onları insanlar yapar, teorileri, stratejileri insanlar üretir. Bu açıdan partilerin başarısında ve iktidar mücadelesinde insan kaynağı önemlidir. Ekrem Ataer ile Ece Ataer'in Vatan Partisinin öncü kadrolarına katılması bizim iktidar yürüyüşümüzde önemli bir olaydır." diye konuştu.

Eşiyle Vatan Partisine katılan müzisyen Ekrem Ataer ise sanatçılara büyük toplumsal görevler düştüğünü anlattı.

Ataer, "Biz tarihi notalarımızla, paletlerimizle, sesimizle, fırçalarımızla, parmaklarımızla, heykellerimizle taşıyan bir alanın insanlarıyız. Bize herkesten daha fazla öncü olmak görevi düşüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Kara - Güncel
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