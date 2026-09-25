Haberler

Vatan Kalkanı Güçleri Lahic'te Numan Dağı'nın zirvesini ele geçirdiğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+25 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen hükümetine bağlı Vatan Kalkanı Güçleri, Lahic'te Numan Dağı'nın zirvesi ile Dar el-Kafir bölgesini ele geçirdiğini açıkladı. Aşiret mensuplarının desteğiyle düzenlenen operasyonda Husilere bağlı unsurların geri çekilerek can kaybı ile silah ve mühimmat bıraktığı belirtildi.

Yemen hükümetine bağlı Vatan Kalkanı Güçleri, Amalika Tugayları ve aşiret mensuplarının desteğiyle Lahic vilayetindeki stratejik Numan Dağı'nın zirvesi ile Dar el-Kafir bölgesini ele geçirdiklerini açıkladı.

Vatan Kalkanı Güçlerinin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Lahic vilayetinde Vaziiyye ve Mudaribe ilçelerine hakim konumda bulunan Numan Dağı'nın zirvesi ile Dar el-Kafir bölgesine yönelik hızlı bir askeri operasyon düzenlendi.

Gece saatlerinde düzenlenen kontrollü sızma girişimiyle başlayan operasyonda bölgenin kuşatıldığı ve sabah saatlerinde mevzilere girildiği belirtildi. Bunun üzerine bölgeden geri çekilmek zorunda kalan Husilere bağlı unsurların geride can kayıpları ile silah ve mühimmat bıraktığı ifade edildi.

Numan Dağı'nın Vaziiyye ile Mudaribe arasındaki ikmal hatlarına hakim olması nedeniyle stratejik öneme sahip olduğu belirtilen açıklamada, Husilerin dağı bölgeyi gözetlemek ve çevredeki köyler ile mevzilere saldırılar düzenlemek için kullandığı kaydedildi.

Numan Dağı'nın zirvesinin ele geçirilmesinin Mudaribe Vadisi'ndeki köyler ile Vaziiyye'nin çevresinin güvenliğini sağlamaya, Husilerin tehdit ve saldırı kaynaklarını azaltmaya ve önemli sızma güzergahlarından birini kesmeye katkı sağlayacağı belirtildi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuzdan bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.???????

Kaynak: AA
İsrailli temsilciden BM Genel Kurulu'nda provokatif hareket! İranlı diplomatın yanına giderek...

İsrailli temsilciden provokasyon! İranlı heyetin yanına giderek...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun! Kendilerine butik otel bile almışlar

8 personel birlik olup işletmeyi soydu! Sonrası daha da bomba

BM'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı

BM'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
TFF'den resmi açıklama geldi! Kritik maçların günü değişti

Tarihler değişti! Fikstüre İspanya ayarı
Adana'da galericiler sitesinde 110 milyon liralık vurgun! 25 esnafa karşılıksız çek verip ortadan kayboldu

"Çek sağlam, kale gibi" dediler! 25 galerici aynı tuzağa düştü
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı

Akıbetleri merak edilen Katılımevim ve Birevim'le ilgili yeni gelişme
Işın Karaca'nın değişimi sürüyor! 36 bedene kadar düştü

Işın Karaca gitgide eriyor! Bakın kaç bedene kadar düştü
BM kürsüsüne böyle çıktı! Görenlerin aklına aynı soru geldi

BM kürsüsüne böyle çıktı! Görenlerin aklına aynı soru geldi