Vatan görevini yapan asker trafik kazasında ağır yaralandı

VATANİ görevini yaparken izinli olarak memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesine gelen M.K. (21), geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Başağaç Mahallesi Beypazarı-Başağaç yolunda meydana geldi. Beypazarı yönüne giden M.K. yönetimindeki 06 CBD 226 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü M.K. ağır yaralandı. M.K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. M.K.'nin vatani görevini yaptığı ve izinli olarak memleketinde bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.