Varto depreminden kaçan aileler Kahramanmaraş'ta da depreme yakalandı

Varto depreminin ardından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, adını geldikleri yerden alan mahalleye yerleşen Sönmez ailesinden 7 kişi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybetti.

Sönmez ailesi ile yakın akrabaları, Muş'un Varto ilçesinde 19 Ağustos 1966'da meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremden iki yıl sonra Türkoğlu ilçesine yerleşti. Sönmez ailesinin de yaşadığı bölgeye de Varto Mahallesi adı verildi.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki mahallede Sönmez ailesinden 7 kişi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirdi.

Mahalle sakinlerinden Harun Kılıç, dedelerinin, 57 yıl önce meydana gelen Varto depreminden iki yıl sonra Kahramanmaraş'a yerleştiğini söyledi.

Kılıç, "Kaderimizde varmış demek ki burada da fay hattının üzerine yerleşmişiz, 57 yıl sonra bir kez daha depreme şahit olduk." dedi.

Depremin yaşandığı saatte gecenin aydınlandığını anlatan Kılıç, "Kendimizi dışarı attık. Yola çıktık, yollar gidip geliyordu. Açık alana çıktık, deprem devam etti. Yer yarılacak herhalde içine gireceğim diye düşündüm. Mübalağa etmiyorum, deprem neredeyse bir metre zıplatacak şekildeydi." diye konuştu.

Depremde oğlu Şerif Tamer Sönmez'i kaybeden 44 yaşındaki Sevda Sönmez ise depremin ardından balkona çıktığını ancak çocuklarının yanında olmadığını fark edince yeniden eve girdiğini anlattı.

Bu sırada evin üst katının çöktüğünü dile getiren Sönmez, "Geri döndüm kapıyı, pencereyi bulamadım. Çocuklarım enkaz altında kaldı. Oğlumun sesi geliyordu, tırnağımızla kazıdık, hiçbir şey yapamadık. Anlatacak bir şey yok, sözün bittiği yerdeyiz." diye konuştu.

Bu arada depremde aynı bölgedeki Kılılı Ulu Cami de tamamen yıkıldı.