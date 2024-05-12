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Polonya'da AVM yangınında 1348 dükkan küle döndü, yüzlerce insan işsiz kaldı

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Polonya'nın başkenti Varşova'daki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında 1348 dükkan kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 2 bin kişinin işsiz kaldığı yangın nedeniyle milyonlarca dolar maddi zararın olduğu tahmin ediliyor.

Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Marywilska 44 adlı alışveriş merkezinde (AVM) yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken 1348 dükkan küle döndü.

AVM'DE BÜYÜK YANGIN

Varşova'nın Bialoleka semtinde bulunan Marywilska 44 adlı bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Sabaha karşı başlayan yangın kısa süre içerisinde 65 bin metrekarelik alışveriş merkezinin tamamını kapladı. Yangını söndürme çalışmalarına 180 itfaiye eri ve 58 itfaiye aracı katılırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Polonya'da AVM yangınında 1348 dükkan küle döndü, yüzlerce insan işsiz kaldı

KRİZ MERKEZİ KURULDU, VARŞOVALILARA UYARI YAPILDI

Hükümet Kriz Merkezi, Varşova halkına bölgeden uzak durmaları ve camlarını açmamaları uyarısı yaparak, dışarı çıkmaları halinde ise maske takmalarını tavsiye etti. Saatler süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Polonya'da AVM yangınında 1348 dükkan küle döndü, yüzlerce insan işsiz kaldı

YÜZLERCE KİŞİ İŞSİZ KALDI

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedilirken, 1348 iş yerinin ise tamamen küle döndüğü öğrenildi. Yaklaşık 2 bin kişinin işsiz kaldığı yangında milyonlarca dolar maddi zararın olduğu tahmin ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken İtfaiye Genel Müdürü Mariusz Feltynowski yaptığı açıklamada yangının 11 dakika gibi kısa bir sürede bu büyüklükte bir alışveriş merkezinin tamamını sarmasının düşündürücü olduğunu söyledi. Varşova polisi yangının nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Polonya'da AVM yangınında 1348 dükkan küle döndü, yüzlerce insan işsiz kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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