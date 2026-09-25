Varna Byala'da izolasyon deposundaki yangında 1 kişi öldü, OHAL ilan edildi

Varna Byala'da izolasyon deposundaki yangında 1 kişi öldü, OHAL ilan edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'ın Varna iline bağlı Byala'da izolasyon deposunda çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi. Byala Belediyesi, Byala ve Goritsa'da olağanüstü hal ilan edildiğini, BG-ALERT'in devreye girdiğini ve yangına 5 itfaiye aracının müdahale ettiğini bildirdi.
Bulgaristan'ın Varna iline bağlı Byala kentinde izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.???????
Byala Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Byala kentinde izolasyon malzemelerinin yer aldığı bir depoda yangın çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Byala kenti ile yakınındaki Goritsa köyünde olağanüstü hal ilan edildiği ve yangın nedeniyle "BG-ALERT" acil uyarı sisteminin devreye sokulduğu bildirildi.
Byala Belediye Başkanı Penyo Nenov'un kararıyla afet ve acil durumlara müdahale planının yürürlüğe konulduğu, afet bölgesine giriş, bölgede bulunma ve motorlu araçların hareketinin yasaklandığı kaydedildi.
Açıklamada, yangına 5 itfaiye aracının müdahale ettiği aktarıldı.
Polis, yangında depoda çalışan 41 yaşındaki Nepal vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.