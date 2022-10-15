VARANK UĞRUNDA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIĞIMIZ İDEALİMİZ MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi'nde yaptığı açılış konuşmasında, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde belirlediğimiz ve uğrunda gece gündüz çalıştığımız bir idealimiz var. Milli teknoloji hamlesi vizyonu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi'nde yaptığı açılış konuşmasında, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde belirlediğimiz ve uğrunda gece gündüz çalıştığımız bir idealimiz var. Milli teknoloji hamlesi vizyonu. Bu vizyonla üreticisi olan bir Türkiye inşa etmek istiyoruz dedi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi bugün başladı. 2 gün boyunca devam edecek zirveye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Özkan Öztürk ile Kartal Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Mahmut Kayacık katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan zirvede girişimcilikten yazılıma, insansız teknolojilerden metaverse, havacılık ve uzay sanayisinden savunma sanayisine kadar birçok konuya değinilecek.

28 EMEKÇİ KARDEŞİMİZİ KAYBETTİK, İÇİMİZ BURUK

Zirvenin açılışında konuşan Bakan Mustafa Varank, Maden ocağında yaşanan patlamaya değinerek, Patlama sonucunda 28 emekçi kardeşimizi kaybettik. Bundan dolayı içimiz buruk. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Devletimiz olayın ardından tüm imkanlarını seferber etti. Bunun gibi üzücü hadiseler birtakım provokatörlerinde istismarına açık hale geliyor. Bu tür provakatif ve dezenformasyon içeren art niyetli içeriklere itibar edilmesin dedi.

BUGÜN DEVLET VE MİLLET İMAM HATİP OKULLARINA SAHİP ÇIKIYOR

Sözlerine devam eden Bakan Varank, Yaşınız itibariyle sizler 2002 yılı öncesine şahitlik etmediniz. İyi ki de etmediniz. O dönemdeki abi ve ablalarınız sizler kadar şanslı değildi. Sizin gördüğünüz değeri onlar görmüyorlardı. 28 Şubat'ın kapkara zihniyeti bizzat İmam hatiplerin üstüne karabasan gibi çökmüştü. Katsayı garabetiyle üniversitelere giremediler. İkna odalarına tabi tutuldular. Kadınlar başörtüsü nedeniyle birçok imkandan mahrum bırakıldılar. Bugün imam hatip okullarına ve öğrencilerine milletle birlikte devletinde sahip çıktığı bir ortamda yaşıyoruz diye konuştu.

UĞRUNDA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIĞIMIZ BİR İDEALİMİZ VAR

Milli teknoloji hamlesine de vurgu yapan Varank, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde belirlediğimiz ve uğrunda gece gündüz çalıştığımız bir idealimiz var. Milli teknoloji hamlesi vizyonu. Bu vizyonla üreticisi olan bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Teknolojinin ruhu olan yazılım konusunda insan kaynağı kapasitemizi geliştirmek üzere yeni nesil yazılımcı okullarımızı açıyoruz. Kendi kendine öğrenme metoduyla çalışan dünyanın gözde yazılım okullarından olan 42 okulu bu dönemde ülkemize kazandırdık. Bugüne kadar bine yakın gencimiz bu okullarda eğitim almaya başladı. Bu gençler iyi bir yazılımcı olarak profesyonel hayata atılacaktır. Bizim önem verdiğimiz alanların başında da girişimcilik geliyor. Milli teknoloji hamlesi vizyonu ile hazırladığımız sanayi ve teknoloji stratejimizde girişimci için ayrı bir başlık oluşturduk. Girişimciliğin dinamizmiyle kaldıran Türkiye'yi inşa edecek kapsamlı politikalarımızı bu strateji çerçevesinde uyguluyoruz. Bu desteklerimizle ilgili en kapsamlı ve güncel bilgileri de ulaşmak için bizim oluşturduğumuz bir portalımız var. Sadece bizim bakanlığımızı değil. Devletimizin girişimci olacaksanız, yatırım yapacaksanız, hangi destekleri var, nelerden faydalanabilirsiniz bunları görebileceğiniz bir portalımız var. Adresi de www.yatirimadestek.gov.tr. Bu siteyi takip ederek hayatınızda kariyer planınızda girişimcilik varsa bu siteden faydalanabilirsiniz. Hükümetimiz içerisinde bir Gençlik Spor Bakanlığı'mız var ama Muharrem Kasapoğlu Bakanımız kızmasın. Ben şunu söyleyeceğim. Gençlerin bir numaralı bakanlığı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı görüyorum dedi.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİL PROJESİ PİYASAYA ÇIKTIĞINDA HEPİMİZİN GURURU OLACAK

Yaşadığı bir anıdan bahseden Varank, Otomotiv endüstrisi gençlerin en fazla ilgisini çeken alanlardan bir tanesi. Zaman zaman kıskanıyorum. Geçen gün Ankara'da evden sipariş verdiler. Pastaneye gittim. Üzerimde de TOGG'un montu vardı. Siparişimizi alacağımı söyledim. Parayı öderken kasadaki arkadaşımız dedi ki, 'Bu bildiğimiz TOGG mu' dedim ki, 'Evet bildiğimiz TOGG Türkiye'nin otomobili' ne zaman piyasaya çıkacağını sordu. 'Ne kadar gurur verici böyle bir projede çalışabiliyorsunuz' dedi. Yani vatandaşımız TOGG'u biliyor ama Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı bilmiyor. Böyle heyecan verici işlere Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde imza atmakta bizim açımızdan gurur verici bir durum. İnşallah Türkiye'nin otomobil projesi piyasaya çıktığında hepimizin gururu olacak şeklinde konuştu.