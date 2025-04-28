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Vancouver'da Lapu Lapu Günü Festivalinde Araç Kalabalığa Dalınca 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Vancouver'da Lapu Lapu Günü Festivalinde Araç Kalabalığa Dalınca 11 Kişi Hayatını Kaybetti
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Kanada'nın Vancouver kentindeki Lapu Lapu Günü festivalinde bir sürücünün kalabalığa dalması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Olay, festival sırasında meydana gelirken, ölenlerin yaşları 5 ila 65 arasında değişiyor.

VANCOUVER, 28 Nisan (Xinhua) -- Kanada'nın Vancouver kentinde kalabalığın üzerine sürülen araç, 27 Nisan 2025.

Vancouver polisinin pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Kanada'nın Vancouver kentindeki Lapu Lapu Günü festivalinde cumartesi akşamı bir sürücünün kullandığı araçla kalabalığın arasına dalmasının ardından 11 kişi hayatını kaybetti.

Filipinli topluluklar için her yıl düzenlenen festivalde yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin yaşları 5 ila 65 arasında değişiyor. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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