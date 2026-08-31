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Vance: Biden'ın orduya yetersiz yatırımı endişe kaynağı

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ordudaki mühimmat sıkıntısı nedeniyle eski Başkan Biden'ı suçladı ve Trump yönetiminin bu durumu düzeltmeye çalıştığını söyledi. Ayrıca İran'a yönelik güçlü mesaj verildiğini belirtti.

NEW ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ordusunda yaşanan mühimmat sıkıntısı nedeniyle eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini suçlayarak, orduya yetersiz yatırımın kendileri için bir "endişe kaynağı" olduğunu söyledi.

Vance, Michigan eyaleti ziyareti öncesi başkentte uçağa binmeden gazetecilerin sorularını cevapladı.

İran'a yönelik devam eden saldırılar nedeniyle ABD ordusunun mühimmat sıkıntısı yaşadığına ilişkin haberler konusunda ne düşündüğü sorusu üzerine Vance, ABD'nin "çok güçlü konumda" olduğunu ifade etti.

Orduya yatırımlar konusunda Biden yönetimini suçlayan Vance, "Biden yönetimi altında ordunun yetersiz yatırım ve kaynakla desteklendiğini kesinlikle gördük. Bunu her gün düzeltiyoruz, bu yüzden açıkçası bu bizim için bir endişe kaynağı." dedi.

Çok uzun süredir orduya yapılan yetersiz yatırımlardan kaynaklanan bir endişe taşıdıklarını belirten Vance, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ise bunu düzeltmeye çalıştığını öne sürdü.

İran'ın ticari gemilere ateş açmasının sonuçları olacak

Vance, Trump'ın İran'a ait Hark Adası'nı bombalamayı içeren sosyal medya paylaşımı hakkındaki soru üzerine ise Başkan'ın İranlılara mesaj gönderdiğini söyledi.

Trump'ın sosyal medyadan askeri harekat açıklamadığını vurgulayan Vance, "(Trump'ın) İranlılara mesajı şu: Bakın, ticari gemilere ateş ediyorsunuz, terörist bir ülke gibi davranıyorsunuz, durmanız gerekiyor ve bunun bazı sonuçları olacak." diye konuştu.

Ayrıca Vance, ABD'nin Venezuela ile yaptığı 65 milyar varillik petrol rezervi anlaşmasıyla ilgili soruya da bu ülkedeki petrol üretiminde önemli bir artış gördüklerini, petrol fiyatlarının Venezuela'dan gelen üretim sayesinde kısmen çok daha istikrarlı olduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump, İran'ın ana petrol ihraç terminallerinden Hark Adası'nın bombalandığını gösteren yapay zekayla oluşturulmuş iki görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hark Adası havaya uçuruluyor." ifadesine yer vermişti.

Kaynak: AA
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