Vance, 2028 adaylığına karar vermedi, Trump'ın kendisini destekleyeceğini düşünüyor

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 2028'deki başkanlık seçiminde aday olması halinde Başkan Donald Trump'ın kendisini destekleyeceğini düşündüğünü söyledi.

Vance, gazeteci Mark Halperin'e verdiği röportajda, 2028 başkanlık seçiminde aday olup olmayacağına ilişkin henüz bir karar almadığını ifade etti.

"Aday olursam Başkan'ın destekleyeceğini düşünüyorum." diyen Vance, bu konuyu henüz Trump ile konuşmadığını ve bazen seçim yarışının nasıl ilerlediğini görmek için Trump'ın adaylar arasında erken bir tercihte bulunmamayı seçebileceğini kaydetti.

Vance, Trump'ın desteğinin belirleyici olduğuna işaret ederek, "Başkan'ın 'Bu yarışın kendi seyrinde ilerlemesine izin vermeliyiz.' dediği ve sonuçları önceden belirlememeyi tercih ettiği bir senaryo da pekala mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Vance 2022'de Ohio eyaletinden senatör seçilmek için yarıştığı dönemde Trump'ın desteğinden yararlanmıştı. Seçimlere haftalar kala yapılan anketlerde diğer adayların gerisinde üçüncü sırada görünen Vance, Trump'ın son anda kendisini desteklemesinin ardından yarışı kazanmıştı.

2028 başkanlık seçimi için Cumhuriyetçi Parti aday adaylarına ilişkin anketlerde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun önünde görünüyor.

Kaynak: AA