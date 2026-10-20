Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Vance, 2028 adaylığına karar vermedi, Trump'ın kendisini destekleyeceğini düşünüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 2028 başkanlık seçiminde aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini söyledi. Vance, aday olması halinde Donald Trump'ın kendisini destekleyeceğini düşündüğünü, bu konuyu Trump ile henüz konuşmadığını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 2028'deki başkanlık seçiminde aday olması halinde Başkan Donald Trump'ın kendisini destekleyeceğini düşündüğünü söyledi.

Vance, gazeteci Mark Halperin'e verdiği röportajda, 2028 başkanlık seçiminde aday olup olmayacağına ilişkin henüz bir karar almadığını ifade etti.

"Aday olursam Başkan'ın destekleyeceğini düşünüyorum." diyen Vance, bu konuyu henüz Trump ile konuşmadığını ve bazen seçim yarışının nasıl ilerlediğini görmek için Trump'ın adaylar arasında erken bir tercihte bulunmamayı seçebileceğini kaydetti.

Vance, Trump'ın desteğinin belirleyici olduğuna işaret ederek, "Başkan'ın 'Bu yarışın kendi seyrinde ilerlemesine izin vermeliyiz.' dediği ve sonuçları önceden belirlememeyi tercih ettiği bir senaryo da pekala mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Vance 2022'de Ohio eyaletinden senatör seçilmek için yarıştığı dönemde Trump'ın desteğinden yararlanmıştı. Seçimlere haftalar kala yapılan anketlerde diğer adayların gerisinde üçüncü sırada görünen Vance, Trump'ın son anda kendisini desteklemesinin ardından yarışı kazanmıştı.

2028 başkanlık seçimi için Cumhuriyetçi Parti aday adaylarına ilişkin anketlerde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun önünde görünüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Ukrayna cephesinde ilk: Mayınlarla çevrili yaralı asker dronla havadan tahliye edildi

Mayınlarla çevrili yaralı asker havaya yükseldi! O anlar kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde! Benzine dev indirim pompaya yansıdı

Bir gecede tüm hesaplar değişti
Yaya köprüsünden motosikletiyle inip kuryeye çarptı! 'Ehliyetim yok abi' deyip kaçtı

Şunun yaptığına bakın! "Ehliyetim yok abi" deyip kaçtı
Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar

Gördüğünüz kişiler sıradan birer satıcı değil
Kolombiya’da altın madeninde heyelan faciası: En az 15 kişi hayatını kaybetti

Altın madeninde göçük faciası! Ölenlerin 9'u aynı aileden
Fransa'da hayat pahalılığı protestolarında tehlikeli kaçış kamerada

Fransa'da tansiyon yükseldi! Protestocuların ölümüne kaçışı kamerada
Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu

Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
RJ Mitte’nin ölümünden önce nişanlısıyla çok ciddi sorunlar yaşadığı iddia edildi

İntihar eden genç oyuncuya nişanlısından “Ya annen ya ben” ültimatomu