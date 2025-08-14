Van YYÜ Tıp Merkezi'nde Prematüre Bebeklere Hayat Veriliyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli sağlık çalışanları, erken doğumla dünyaya gelen, sindirim sistemleri ve organları tam olarak gelişmeyen bebeklerin hayata tutunmaları için bakımlarını özenle yapıyor.

Merkez bünyesinde 1996'da kurulan yoğun bakım ünitesinde, "yaşamaz" denilen bebekler, doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarıyla tedavi edilerek ailelerine kavuşturuluyor.

Şu anda da 490, 500, 600 ve 650 gram olarak dünyaya gelen 4 prematüre bebek, merkezdeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

Organları gelişmeyen ve solunum yetmezliği yaşayan "parmak bebekler"i kuvöze alan sağlık çalışanları, beslenmelerinden bakımlarına kadar tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor.

Bebeklere anne şefkatiyle yaklaşan, sürekli kontrollerini yapıp besleyerek gelişmelerini sağlayan sağlık çalışanları, onları sağlıkla taburcu etmek için çaba gösteriyor. Anne ve babaları da evlatlarını kucaklarına alacakları günü bekliyor.

"Tedavilerini özenle yapıyoruz"

Van YYÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Eyyüp Yürektürk, AA muhabirine, üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım ünitesinde Van ve çevre illerdeki hastalara hizmet verdiklerini söyledi.

Prematüre bebeklerin yaşama tutunması için çaba gösterdiklerini belirten Yürektürk, şunları kaydetti:

"Bölgemizde 10-15 yıl önce prematüre bebeklerin yaşama tutunmaları çok daha zordu. Şu an ünitemizde 23, 25, 26. ve 27. haftada doğan bebekler var. Yaşamlarına devam ediyorlar. 11 haftadır takip ettiğimiz 500 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebeğimiz şu an 1,5 kiloya yaklaştı. Takiplerine devam ediyoruz. 23 ve 25 haftalık dünyaya gelen bebekler genelde 450 ila 650 gram arasında oluyorlar. Burada hemşiresiyle, doktoruyla, yardımcı sağlık personeliyle iyi bir ekibimiz var. Son teknolojik cihazları kullanıyoruz. Ventilatörler ve kuvözlerimiz oldukça iyi. Bu sayede prematüre bebekler yaşama tutunuyor."

Van ve çevre illerdeki riskli gebeliklerin genelde merkezlerine sevk edildiğini anlatan Yürektürk, "Merkezimizde dünyaya gelen prematüre bebekleri de ünitemizde tedavi altına alıyoruz. Organları, sindirim sistemleri gelişmeyen ve solunum yetmezliği yaşayan bebeklerin beslenmesinden bakımına kadar tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor, tedavilerini özenle yapıyoruz." dedi.

"Yaklaşık 3,5 aylık takip süreci gerekiyor"

Merkezde dünyaya gelen prematüre bebeklerin durumlarının iyi olduğunu dile getiren Yürektürk, "Bebekleri 2 kilogram ve üstüne çıktıklarında, annelerinin besleyebileceği düzeye geldiklerinde taburcu etmeyi planlıyoruz. Bunun için biraz zamanımız var. Yaklaşık 3,5 aylık takip süreci gerekiyor. Bu süreçte Anne Oteli'mizde misafir ettiğimiz annelere bebek bakımı, beslemesi, banyosu ve sağlığı gibi konularında pratik ve teorik eğitimler veriyoruz." ifadelerini kullandı.