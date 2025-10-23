Van YYÜ'nde 'Bağımlılık 2.0' Semineri Düzenlendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezince "Bağımlılık 2.0" semineri düzenlendi.

Van YYÜ Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde verilen seminerde konuşan Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Kerem Taken, bağımlılıkların insanın özgürlüğünü elinden aldığını söyledi.

Bağımlılığın insanın iradesini zayıflattığını, hayallerini çaldığını, benliğinden uzaklaştırdığını belirten Taken, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadelede en büyük görev ailelere, öğretmenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve bizlere düşmektedir. Gençlerimizin elini tutmak, onları dinlemek, anlamak ve yönlendirmek en önemli sorumluluğumuzdur. Unutmayalım ki bağımlılıkla mücadele bir maratondur. Kararlılık ister, sabır ister, inanç ister. Ama imkansız değildir. Bağımlılıkla mücadeleyi hep birlikte büyütelim. Ülkemizin geleceği, bağımlı değil bağımsız gençlerin omuzlarında yükselecektir."

Sunumların yapıldığı seminere, doktorlar, dekanlar, akademisyenler, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.