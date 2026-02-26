Van'da Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'nın tanıtımı yapıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'nın (DAKAF'26) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Van YYÜ Rektörlük Binası Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, öğrencilerin iş dünyasını tanıması, istihdam edilebilirlik oranlarının artırılması ve işverenlerle doğrudan temas kurması için bu tür fuarların önemli olduğunu söyledi.

Öğrenci odaklı bir yaklaşım benimsediklerini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"DAKAF'26, yalnızca bir tanıtım faaliyeti değil, kamu, özel sektör ve akademi arasında kurulan etkin bir iletişim köprüsüdür. Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz fuarımızda, Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkari, Muş, Iğdır, Siirt ve Şırnak üniversiteleri paydaşlığında gençlerimize nitelikli istihdam fırsatları sunmayı hedefliyoruz. Kamu kurumları, global markalar ve yerel girişimlerden oluşan 200'ü aşkın seçkin kuruluşun açacağı stantlarda, iş dünyasının nabzını tutma imkanı sağlanacak. Öğreniciler, alanında uzman işverenlerle birebir tanışma, mülakat simülasyonları ve sektörün dev isimleriyle profesyonel ağ kurma fırsatı yakalayacak."

İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek ise "Kamu kurumları ile üniversite arasında kurulacak güçlü iş birliklerini destekliyoruz. Bu kapsamda DAKAF'26, istihdam olanaklarının artırılması, gençlerimizin kariyer planlamalarına destek olunması ve bölgemizin kalkınmasına ivme kazandırılması açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge Ersezer ve Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler katıldı.