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Van ve Muş'ta Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Van ve Muş'ta Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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Van ve Muş'ta Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Van'da Valilik önünde başlayan törende çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından stantlar gezildi. Muş'ta ise Kent Meydanı'nda düzenlenen programda Vali Avni Çakır, jandarmanın güvenlik ve şefkat eli olduğunu vurguladı.

Van ve Muş'ta Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Van Valiliği önünde düzenlenen tören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı'nın mesajı okundu.

Daha sonra alanda açılan stantlar gezildi, Jandarma ekiplerinin çalışmalarına ilişkin fotoğraf sergisi gezildi.

Törene, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, Jandarma Hava Grup Komutanı Tuğgeneral Ekrem Pala, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürü Fatih Karakuş, gaziler, jandarma ve emniyet personeli katıldı.

Muş

Muş Kent Meydanı'nda düzenlenen programda, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, asırları aşan şanlı yürüyüş boyunca Jandarma Teşkilatının, vatan sevgisini görev bilinciyle birleştirerek milletin huzur ve güvenliğinin en güçlü teminatlarından biri olduğunu söyledi.

Çakır, "Jandarma yalnızca bir güvenlik kuvveti değil, gerektiğinde dağların zirvesinde terörle mücadele eden bir kahraman, gerektiğinde bir vatandaşımızın derdine koşan şefkat elidir." dedi.

Albay Özgür Özer ise başarılarla dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip teşkilatın, kuruluşundan bugüne kadar milletin engin sevgi ve güvenine mahzar olduğunu vurguladı.

Jandarma hizmet araçlarının geçiş yapmasıyla sona eren törene Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, kurum amirleri, jandarma ve emniyet personeli katıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
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