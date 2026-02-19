Haberler

Van ve Hakkari'de kar ulaşımı aksattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle birçok yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 68 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de ise İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde dün kar nedeniyle kapanan 79 yerleşim yerinden 78'i ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.

Ekipler, Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyü Aktoprak mezrası yolunda çığ riski nedeniyle çalışma yapamadı.

Mezraya ulaşımın sağlanması için en kısa sürede çalışma başlatılacak.

Kaynak: AA " / " + Orhan Sağlam -
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Ünlü sunucu temizlikçi ücretlerine isyan etti
Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım

Futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Siyasete dönecek mi? Meral Akşener'den herkesin merak ettiği soruya net yanıt

Son noktayı koydu
Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Ünlü sunucu temizlikçi ücretlerine isyan etti
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu

Sapık milyarderin arkasındaki ülke
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti