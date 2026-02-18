Haberler

Van ve Hakkari'de 176 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Van ve Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 176 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 176 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 97 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü.

Başkale ilçesinde de etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürüttü.

Kentte gece saatlerinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle 79 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
