Van ve Hakkari'de 102 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van ve Hakkari hudut hatlarında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde 102 kilo 429 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 102 kilo 429 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 102 kilo 429 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Şemdinli ve Çaldıran ilçelerindeki Jandarma Komutanlıklarına teslim edildi" denildi.

