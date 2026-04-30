Van ve Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 471 kilogram skunk ele geçirildi, 5 tutuklama

VAN ve Edirne'de düzenlenen uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda 471 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; uyuşturucu madde ticaretine yönelik Van ve Edirne'de jandarma tarafından düzenlenen hava destekli operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Van'da 358 kilogram, Edirne'de 113 kilogram skunk ele geçirildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı