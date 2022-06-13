Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı (3) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı (3)

Demirören Haber Ajansı - Feyat Erdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı (3)

DEPREM HASARA NEDEN OLDUDepremin merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı kırsal Ermişler Mahallesi'nde bazı evlerde hasar meydana geldi.

DEPREM HASARA NEDEN OLDU

Depremin merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı kırsal Ermişler Mahallesi'nde bazı evlerde hasar meydana geldi. Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Ermişler Mahallesi'nde bazı ev ve ahırların duvarlarında çatlaklar oluştu. Deprem nedeniyle birçok kişi evlerine girmezken, bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler el fenerleri ile kırsal mahalledeki evleri tek tek incleyerek hasar tespit çalışması yaptı. Van Vali Yardımcısı Yavuz Arslan ve Tuşba Kaymakamı Furkan Duman da mahalleye gelerek köy muhtarı ve mahalle sakinleri ile görüşüp geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Yardımcısı Arslan ve Kaymakam Duman, vatandaşlara çalışmaların devam ettiğini, mahallede herhangi bir yıkımın olmadığını, hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü ve yaşanabilecek her türlü sıkıntının da giderileceğini söyledi.

Feyat ERDEMİR- Behçet DALMAZ/VAN,


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Feyat Erdemir - Güncel

Deprem Tuşba Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title