Haberler

Van ve Bitlis'in kırsal bölgelerinde zorlu kış şartlarıyla mücadele sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van ve Bitlis'teki yüksek yerleşim yerlerinde yaşayanlar, nisan ayına rağmen zorlu kış koşulları ile mücadele etmekte. Besiciler, kar nedeniyle hayvanlarını ağıllarda tutmak zorunda kalırken, köylüler bahar güneşini özlediklerini ifade ediyor.

Van ve Bitlis'te yüksek yerleşim yerlerinde yaşayanlar, nisan ayına rağmen zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı yüksek yerleşim yerlerinde halen kış yaşanıyor.

Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu kırsal Beşçatak Mahallesi'nde yaşayanlar, nisan ayına rağmen zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

Karla kaplı mahallede hayvancılık yaparak geçimini sağlayan besiciler, kar nedeniyle meraya çıkaramadıkları sürülerine ağıllarda bakıyor.

Mahalle muhtarı Abdullah Barioğlu, AA muhabirine, bu yıl kışın uzun ve sert geçtiğini söyledi.

Baharı ve güneşli günleri özlediklerini belirten Barioğlu, "Kışımız çok uzadı. Çiçekleri, yeşilliği beklerken kışımız geri geldi. Köyümüz bembeyaz. Hayvanlarımız içeride, daha yaylaya çıkaramadık. Köyümüz yaklaşık 2 bin 500 rakımda. Halen soba yakıyoruz." dedi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde de Süphan Dağı eteklerindeki bazı köylerde kış etkisini sürdürüyor.

Beyaza bürünen Cihangir, Çankayayla, Dizdar, Harmantepe ve Karakol köylerinde yaşayanlar, zamanlarının büyük bölümünü kış şartlarıyla mücadele ederek geçiyor.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

