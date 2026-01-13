Haberler

Van Valisi Balcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Yarışma, 2025 yılına damga vuran olayları yansıtıyor.

Van Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Balcı, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafına oy veren Balcı, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını seçen Balcı, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" karesini oyladı.

Balcı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise tercihini Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafından yana oy kullandı.

Anadolu Ajansının geleneksel hale getirdiği oylamada bu yıl da seçim yapmakta zorlandığını belirten Balcı, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahkeme son sözü söyledi: İşte İmamoğlu'nun Erdoğan'a ödeyeceği tazminat

İmamoğlu, Erdoğan'a tazminat ödeyecek: Rakam da netleşti
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Tarihte böylesi görülmedi! Gemiye çıkan polis gözlerine inanamadı
Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı

Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Mahkeme son sözü söyledi: İşte İmamoğlu'nun Erdoğan'a ödeyeceği tazminat

İmamoğlu, Erdoğan'a tazminat ödeyecek: Rakam da netleşti
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu

Emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı