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Van-Özalp'te TIR ile minibüs çarpıştı, Vali Balcı 9 ölü 5 yaralı bilgisini verdi

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Van-Özalp'te TIR ile minibüs çarpıştı, Vali Balcı 9 ölü 5 yaralı bilgisini verdi
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Van-Özalp karayolunda yoğun yağış ve kaygan yol nedeniyle TIR ile İran plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Vali Ozan Balcı'nın açıklamasına göre kazada 5'i kadın 4'ü erkek 9 kişi öldü, 3'ü kadın 2'si erkek 5 kişi yaralandı; yaralılardan biri TIR şoförü.

VALİ BALCI KAZA YERİNDE

Van Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez ve İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan Van- Özalp karayolundaki kaza yerine giderek incelemelerde bulundu. Olay yerinde kazayla ilgili bilgi alan Vali Balcı şu açıklamayı yaptı:

"Ekiplerimizin yaptığı ilk tespitlere göre yoğun yağış ve yolun kaygan olması nedeniyle TIR ile yolcu minibüsü arasında kaza gerçekleşti. Maalesef kazada 5'i kadın 4'ü erkek olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. 3'ü kadın 2'si erkek olmak üzere 5 kişi de yaralandı. Yaralıların hastanede ilk müdahaleleri yapılıyor. Kazanın duyulmasının hemen ardından emniyet ve jandarma birimlerimiz, ambulanslarımız, sağlık ekiplerimiz, itfaiye, AFAD ve diğer ilgili birimlerimiz olay yerine intikal etti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diliyorum."

Kazaya karışan ve İran plakalı olduğu belirtilen minibüste 9 kişinin yaşamını yitirdiği 4 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Diğer 1 yaralının ise TIR şöförü olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN / VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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