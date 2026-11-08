Van Özalp'te tır ile minibüs çarpışmasında ölen 9 İranlı'nın cenazesi Hoy'a gönderildi

Van'ın Özalp ilçesinde tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu hayatını kaybeden İran uyruklu 9 kişinin cenazesi, işlemlerin ardından İran'ın Hoy kentine gönderildi.

Özalp-Saray kara yolunda dün akşam meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5'i kadın, 4'ü erkek 9 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı.

Kazada ölenlerin yakınları da cenazeleri teslim almak için sabah saatlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi morguna geldi.

Morg önünde gözyaşı döken yakınlarının teşhis etmesiyle hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.

İran İslam Cumhuriyeti Van Başkonsolos Vekili Seyid Hasan Yahyavi ile Van Konsolosu Saeid Khajavi de morga gelerek yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, kazada yakınlarını kaybeden ailelerle görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

Türkmenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, meydana gelen trafik kazasının herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara de şifa dileyen Türkmenoğlu, cenazelerin, işlemlerin tamamlanmasının ardından Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze araçlarıyla İran'ın Hoy kentindeki adreslere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldığını belirtti.

Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Olayın ilk anından itibaren tüm süreci adım adım takip ettik. Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Hoy şehrinin hastanesine, vefat edenlerin cenazelerini nakledeceğiz. Yaralıların tedavileri hastanelerimizde devam ediyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Allah bir daha bu tür acılar yaşatmasın diye dua ediyoruz. Kaza mahallindeki tüm işlemleri yakından takip ediyoruz. Tırın karıştığı kazayla ilgili olarak trafik jandarmamız büyük bir emek sarf etti. Adli Tıp Kurumunda başsavcımız, savcılarımız ve bu sürecin teknik işlemlerini yürüten arkadaşlarımız yoğun bir mesai harcadı."

İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenazeler, Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze araçlarına konularak İran'ın Hoy kentine götürülmek üzere Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na götürüldü. Cenaze yakınlarının ulaşımını sağlamak amacıyla da iki minibüs tahsis edildi.

İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de morg önünde bekleyen ailelere yardımcı oldu.

Kazada yaralanan 5 kişiden 3'ünün taburcu edildiği, tedavisi süren 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Van'ın Özalp ilçesinde dün akşam saatlerinde sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 01 FF 584 plakalı tır ile 65 AB 239 İran plakalı yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı.

Kaynak: AA