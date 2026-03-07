Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 470 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 470 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsalda kar ve tipi nedeniyle 143 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte ulaşımın aksamaması için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentte 39 köy yolunun kapalı olduğunu ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için bir an önce yolları ulaşıma açacaklarını bildirdi.

Bulanık ilçe merkezi de kar yağışıyla beyaza büründü, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Bitlis

Bitlis'te gece başlayan kar yağışı nedeniyle 288 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentte İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Vatandaşlar iş yeri ve evlerinin önünde biriken karı temizledi, belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar küredi.

Kar yağışıyla beyaza bürünen Hizan ilçesinde de araçlar ilerlemekte güçlük çekti, ekipler yolları açmak için çalışma yürüttü.