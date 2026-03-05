Haberler

Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 62 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Van, Muş ve Bitlis'te 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı. Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsalda kar ve tipi nedeniyle 10 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta dün yüksek kesimlerdeki köylerde kar etkili oldu. Kırsalda 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Bitlis

Kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te 7 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kırsalda kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi.

Kurtkan, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışma başlattığını ifade etti.

Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında yer alan Güzeldere Vadisi'ndeki mendereslerin çevresi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Tarım arazilerinden geçerek doğal kıvrımlar oluşturan menderesler, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! Kardeş ülkeye İran iHA'sı düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal

İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu

Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
4-0'lık maça damga vuran kare! Beğeni yağıyor

Maça damga vuran kare