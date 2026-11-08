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Van Muradiye'de etkili kar ilçe merkezini beyaza bürüdü, görüntüler dronla alındı

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Van Muradiye'de etkili kar ilçe merkezini beyaza bürüdü, görüntüler dronla alındı
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Van'ın Muradiye ilçesinde gün içinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Kentte iki gündür devam eden sağanağın bazı ilçeler ve yüksek kesimlerde yerini kara bırakmasının ardından Muradiye merkezi dronla görüntülendi.

Van'ın Muradiye ilçesi, gün içinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Muradiye ilçesinde de gün içinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Yağışın ardından beyaza bürünen ilçe merkezi dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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