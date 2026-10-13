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Van Kurubaş'ta seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

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Van Kurubaş'ta seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
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Van'da Kurubaş Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken alev alan 65 ADG 364 plakalı kamyonet, sürücüsünün yol kenarına çekmesinin ardından kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Van'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 65 ADG 364 plakalı araç, Kurubaş Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü, kamyoneti yol kenarına çekti.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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