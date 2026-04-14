Van kedilerinde polikistik böbrek hastalığı açısından "genetik risk"e rastlanmadı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki "Kedi Villası"nda koruma altında tutulan Van kedilerinin ultrason çekimlerini yapan bilim insanları, İran kedilerinde sıkça rastlanan polikistik böbrek hastalığına ilişkin "genetik risk"in bulunmadığını tespit etti.

Van YYÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumali Özkan ile Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Muhammed Zeyd Işık, İran kedilerinde sıkça görülen polikistik böbrek hastalığının, coğrafi yakınlık nedeniyle Van kedilerinde bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla 3 yıl önce çalışma başlattı.

Veteriner fakültesi lisans öğrencilerinin de yer aldığı çalışmada, Kedi Villası'nda koruma altında bulunan ve İran kedileriyle genetik benzerlik gösteren 100 Van kedisi incelendi.

Üniversitenin hayvan hastanesi laboratuvarında son teknoloji ultrason cihazıyla kedilerin böbrek kalınlığı, uzunluğu ve genel boyutları detaylı şekilde değerlendirildi.

Yapılan incelemeler sonucu Van kedilerinin, İran kedilerinde sıkça görülen polikistik böbrek hastalığına ilişkin "genetik risk taşımadıkları" sonucu elde edildi.

Bu yıl tamamlanan tez çalışmasına ilişkin hazırlanan makale de uluslararası indeksli dergide yayına kabul edildi.

"İki İran kedisinden birinde polikistik böbrek yetmezliği bulunduğu biliniyor"

Prof. Dr. Özkan, AA muhabirine, Van kedisinin hem dünyada hem de Türkiye'de önemli kedi ırkları arasında yer aldığını söyledi.

Van kedilerinde polikistik böbrek yetmezliği olarak adlandırılan hastalığa ilişkin bir çalışma yürüttüklerini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Polikistik böbrek yetmezliği, özellikle böbrek dokusunda çok sayıda kistin oluşmasıyla kendini gösteren genetik bir hastalıktır. Bu hastalık özellikle İran kedilerinde oldukça yaygın görülmektedir. Hatta iki İran kedisinden birinde genetik olarak polikistik böbrek yetmezliği bulunduğu biliniyor. Van'ın hem coğrafi olarak İran'a yakın olması hem de genetik araştırmalarda İran kedileri ile Van kedileri arasında benzerliklerin bulunması nedeniyle bu hastalığın Van kedilerinde olup olmadığı sorusu üzerine böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Çalışma sonucunda Van kedilerinde polikistik böbrek yetmezliği hastalığına rastlamadık. Bu tür bilimsel çalışmalarımız devam edecek."

"Van kedileriyle ilgili yapılan her araştırma, değerli ve referans niteliğindedir"

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise Van kedileriyle ilgili doktora, yüksek lisans ve araştırma makalesi düzeyinde yüzlerce çalışma yapıldığını dile getirdi.

Van kedilerinin endemik tür olduğunu, bu nedenle araştırmaların burada yapılabildiğini belirten Kaya, Van kedisiyle ilgili araştırmaların 1992'den bu yana devam ettiğine dikkati çekti.

Önceki yıllarda Van kedilerinin sağır olduğunun söylendiğini anlatan Kaya, "Bir doktora çalışmamızda bu konuyu ele aldık ve bunun doğru olmadığını ortaya koyduk. Dünyada da bu konuda yanlış bir anlayış vardı. Halbuki beyaz kediler arasında en az sağır olan Van kedisiydi. Göz renklerine göre değişim durumlarını gösterdik. Gözleri, anatomisi, diğer hayvanlardan farkları, hastalık eğilimleri ve biyokimyasal referans değerleri üzerine birçok çalışma yapıldı. Bir araştırma yaparken referans değerler gerekir. Van kedileriyle ilgili yapılan her araştırma, değerli ve referans niteliğindedir. Bu nedenle farklı disiplinlerde sürekli Van kedileri üzerine araştırmalar yapıyoruz." diye konuştu.