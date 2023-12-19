Van Kalesi'nin Işıklandırma Çalışması Tamamlandı

Birçok medeniyetten izler taşıyan ve kente gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden Van Kalesi'nin ışıklandırma çalışması tamamlandı. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan kale, yeni bir görünüme kavuştu.

Birçok medeniyetten izler taşıyan ve kente gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden Van Kalesi'nin ışıklandırma çalışması tamamlandı.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince tarihi Van Kalesi'nin ışıklandırılması için çalışma başlatıldı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan, kentin en önemli tarihi yapıları arasında yer alan kale, projenin tamamlanmasıyla yeni bir görünüme kavuşturuldu.

Kalede incelemelerde bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, tarihi Urartulara dayanan ihtişamlı Van Kalesi'nin çevresini Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle aydınlattıklarını söyledi.

Bu çalışmanın kentin turizmine katkı sağlayacağını belirten Balcı, "Yan tarafta da Eski Van Şehri'miz var. Orayı da ayağa kaldıracağız. Van Sahil Yolu ve Sahil Parkı'nı da kısa sürede hizmete açacağız. Bu 3 proje Van'ımızın kültürüne, turizmine, ekonomisine çok önemli katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Tarihi Van Kalesi görkemine, aslına ve ihtişamına uygun olarak aydınlatıldı. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.