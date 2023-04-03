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Van'da panik anları! Çok sayıda iş yerinin zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı

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Van'da 250 iş yerinin bulunduğu Büyük Rus Pazarı'nda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında birçok iş yeri zarar görürken, dumanların gökyüzünü kapladığı yangın itfaiye görevlilerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı

Sabah saatlerinde Hastane Caddesi üzerindeki Büyük Rus Pazarı'nın arka tarafında bulunan dükkanlarda yangın çıktı.

Van'daki Büyük Rus Pazarı'nda yangın! Çok sayıda iş yeri zarar gördü, söndürme çalışmaları sürüyor

BİRÇOK İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangında birçok iş yeri zarar gördü.

Van'daki Büyük Rus Pazarı'nda yangın! Çok sayıda iş yeri zarar gördü, söndürme çalışmaları sürüyor

GÖKYÜZÜNÜ DUMANLAR KAPLADI

Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın itfaiye görevlilerinin yoğun mesaisiyle kontrol altına alındı.

Van'daki Büyük Rus Pazarı'nda yangın! Çok sayıda iş yeri zarar gördü, söndürme çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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