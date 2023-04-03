Van'da panik anları! Çok sayıda iş yerinin zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı
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Van'da 250 iş yerinin bulunduğu Büyük Rus Pazarı'nda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında birçok iş yeri zarar görürken, dumanların gökyüzünü kapladığı yangın itfaiye görevlilerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı
Sabah saatlerinde Hastane Caddesi üzerindeki Büyük Rus Pazarı'nın arka tarafında bulunan dükkanlarda yangın çıktı.
BİRÇOK İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ
Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangında birçok iş yeri zarar gördü.
GÖKYÜZÜNÜ DUMANLAR KAPLADI
Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın itfaiye görevlilerinin yoğun mesaisiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel