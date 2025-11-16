Haberler

Van'ın Yüksek Kesimlerine Kar Yağışı, 15 Santimetreyi Buldu

Van'ın Yüksek Kesimlerine Kar Yağışı, 15 Santimetreyi Buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van-Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı. Bahçesaray Kaymakamlığı sürücülere uyarılarda bulundu.

VAN- Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi ile bölgede rakımı yüksek kırsal mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı, yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı.

Van'ın ilçelerinde dün gece saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Van- Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı sonrası Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar temizleme çalışması başlattı. Bahçesaray Kaymakamlığı, sürücülerin dikkatli olmaları yönünde kaymakamlığın sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Açıklamada, "Karabet Geçidi ve ilçemizin yüksek rakımlı diğer bölgelerinde yaşanması muhtemel olumsuz hava koşulları sebebiyle muhtemel can ve mal kayıpların önlemek için; kar lastiği olmayan, zincirsiz, takozsuz, çekme halatsız araçların trafiğe çıkmaması önemle rica olunur" denildi.

'MAHALLE BEYAZA BÜRÜNDÜ'

Bu arada Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nde ise kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı. Mahalle yağan kar ile birlikte beyaza bürünürken, vatandaşlar küçükbaşlarını lapa lapa yağan karın altında ağıllara götürdü. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu kırsal mahalle yollarında kar temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, fırın sahibi de gözaltında

Fatih'teki faciada son gözaltına alınan isim dikkat çekici
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Ankara'da 'Aşk' tuzakları: 11 kişi fuhuş ve dolandırıcılıktan gözaltında

Ankara'da gece kulüplerine baskın: 11 kişi gözaltında
Newark'ta silahlı saldırı: 4 ölü

Silahlı saldırıda 1'i çocuk 4 kişi öldü
Musk'tan ambargo: Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı

Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Labubu çılgınlığı sinemaya taşınıyor: Sony, kolları sıvadı!

Labubu çılgınlığı sinemaya taşınıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.