Van'ın kırsal mahallelerinde baharda da karla mücadele sürüyor

Son yılların en çetin kış mevsiminin yaşandığı Van'da, yüksek rakımlı mahallelerde yaşayanlar baharda da karla mücadeleye devam ediyor.

Ülkenin batısında bahar havası yaşanırken, Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde çetin kış şartları hüküm sürüyor.

Yoğun yağışlar nedeniyle tek katlı ev ve ahırların çevresinin karla kaplandığı mahallede yaşayanlar, bir yandan kar temizliği yapıyor bir yandan da hayvanlarının bakımıyla ilgileniyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu mahallede geçim kaynakları olan hayvanların bakımını ihmal etmeyen, temizledikleri alanlarda taşıdıkları otlarla hayvanlarını besleyen mahalle sakinleri, kar örtüsünün kalkmasıyla sürüleri yaylaya çıkaracakları günü bekliyor.

Mahalle sakinlerinden Seferi Hitit, AA muhabirine, bölgede kış şartlarının zor geçtiğini söyledi.

Yüksek rakımda bulundukları için karın erken yağdığını ve geç eridiğini belirten Hitit, "Buranın kış şartları çok zordur. Neredeyse 8 ay sürüyor. Burada hayvancılıkla uğraşıyoruz, ot biçiyoruz, hayvanlarımıza bakıyoruz. Ulaşımı çok zordur. Kardan dolayı zaman zaman komşularımızın evine bile gidip gelemiyoruz." diye konuştu.

Yılın 8 ayı karla mücadele ettiklerini dile getiren Mehmet Salih Şahin ise ağır kış koşulları nedeniyle yılın büyük bölümünde zorluklarla karşılaştıklarını anlattı.

Tek geçim kaynakları olan hayvanların bakımının kışın daha da zorlaştığını dile getiren Şahin, "Bazı yerlerde bahar havası yaşanırken burada yer yer 2 metre kar var. Çok zorluk çekiyoruz. Sabahtan akşama kadar koyunlarla uğraşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur

Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

500

İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı

Trump'ın polisini bayıltana kadar dövdüler

3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Icardi İstanbul'a geldi

Yok böyle spor salonu! Herkes aynı detaya takıldı

