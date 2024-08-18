Van'ın İpekyolu ilçesinde sağanak nedeniyle taşkın yaşandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde sağanağın yol açtığı taşkın nedeniyle bazı evlerin giriş ve bodrum katları ile tarım arazilerini su bastı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Bostaniçi, Şafak, Kıratlı ve Aşağı Çitli mahallelerinde sağanak nedeniyle bazı dereler taştı.

Bazı evlerin giriş ve bodrum katları ile tarım arazilerini su bastı.

Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerine bağlı ekipler, mahallelerde su tahliye çalışması başlattı.