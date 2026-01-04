Van'ın Çatak ilçesinde eğitime kar engeli

VAN'ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi günü (yarın) eğitime ara verildi.

Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 5 Ocak 2026 günü eğitime ara verildiği belirtildi. Bu arada Çatak- Van kara yolu da 5 gün önce inen çığ nedeniyle kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yol, tek yönlü ulaşıma açıldı. Ancak acil öncelikli araçların dışındaki diğer araçların geçişlerine izin verilmiyor.