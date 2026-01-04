Haberler

Van'ın Çatak ilçesinde eğitime kar engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Ocak 2026 tarihinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, Çatak-Van kara yolu da çığ nedeniyle kapandı.

VAN'ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi günü (yarın) eğitime ara verildi.

Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 5 Ocak 2026 günü eğitime ara verildiği belirtildi. Bu arada Çatak- Van kara yolu da 5 gün önce inen çığ nedeniyle kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yol, tek yönlü ulaşıma açıldı. Ancak acil öncelikli araçların dışındaki diğer araçların geçişlerine izin verilmiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90+4'te öne geçen Liverpool'a son saniyelerde büyük şok

90+4'te öne geçen Liverpool'a büyük şok
Yunanistan'daki hava krizinin nedeni ortaya çıktı

Komşudaki hava krizinin nedeni ortaya çıktı
Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz

ABD'nin saldırdığı Venezuela'nın Ankara'dan bir isteği var
Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı

Sürüye tek başına dalıp, yabani hayvanı eliyle yakaladı
90+4'te öne geçen Liverpool'a son saniyelerde büyük şok

90+4'te öne geçen Liverpool'a büyük şok
Miami'de Türk işletmeden evsiz vatandaşa duygulandıran jest

Sokakta yaşıyordu, berber koltuğundan bambaşka biri olarak kalktı
Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap

Ücretinde indirime git denmişti! Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap